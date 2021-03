Desconfinamento. Retoma do desporto está prevista para abril com a reabertura dos ginásios

Está previsto que o desporto comece a ser retomado a partir de 5 de abril, com a reabertura dos ginásios. O regresso dos adeptos aos recintos desportivos está marcado para 3 de maio. O Governo anunciou também um fundo de apoio para o desporto no valor de 65 milhões de euros.

Do valor total aprovado em Conselho de Ministros, 30 milhões de euros são a fundo perdido e serão distribuídos aos clubes sem fins lucrativos, de forma a ajudar no processo de retoma da atividade federada. Estão previstos cinco milhões para reabilitar instalações desportivas. Para as federações com estatuto de utilidade pública desportiva será lançada uma linha de crédito no valor global de 30 milhões de euros.

No que à atividade física diz respeito, o plano de desconfinamento prevê que os ginásios reabram no dia 5 de abril, sem aulas de grupo. Depois, gradualmente, será permitida a prática de modalidades de médio e alto risco até ao regresso à normalidade desportiva, que está previsto para o dia 3 de maio. Será nesse dia que irá regressar o público aos recintos desportivos.

No entanto, o Governo abre a porta, caso os números ajudem, para alguns eventos possam ter adeptos nas bancadas, antes dessa data. O Autódromo Internacional do Algarve recebe no fim de semana de 18 de abril o mundial de MotoGP. Este evento pode servir de teste-piloto para que, duas semanas depois, a 2 de maio, as bancadas do circuito de Portimão receba público para assistir à corrida de Fórmula1.