Marcelo pede decisão "rápida e clara" sobre a AstraZeneca

O Presidente da República pediu, esta quarta-feira, uma decisão "rápida e clara" sobre a vacina da AstraZeneca, uma vez que o desconfinamento em Portugal está muito dependente do processo de vacinação. Marcelo Rebelo de Sousa critica o facto de vários países da União Europeia (UE) estarem a tomar decisões de forma unilateral.

“A questão da produção das vacinas tem sido uma via sacra – uma expressão pascal que quer dizer um conjunto de problemas que se tem acumulado no tempo”, disse Marcelo durante uma visita a uma unidade de saúde familiar.

Para o chefe de Estado, as dúvidas que vão surgindo e as consequentes reações dos diferentes estados-membros “perturbas as opiniões públicas”, criticando que não haja, “numa realidade unida que é a UE, uma posição unida, clara e duradoura em matéria de vacinas”. Marcelo sublinhou ainda a importância da vacinação no desconfinamento