UE atinge entendimento para o Certificado Digital Covid-19

Os 27 chegaram a um entendimento sobre o Certificado Digital Covid-19, mas o documento terá ainda de ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Enquanto alguns países, como a Bélgica e a Hungria, começam a planear o desconfinamento, na Holanda as restrições vão ser estendidas por mais algum tempo.

Com 70% das camas de cuidados intensivas ocupadas com doentes covid-19 e um número crescente de novas infeções, o Governo holandês entende que este não é o momento para reabrir esplanadas de cafés ou restaurantes. A decisão não é consensual.

A Europa segue a duas velocidades: enquanto alguns países reforçam as medidas de confinamento, outros preparam a reabertura da economia.

A União Europeia atingiu o primeiro entendimento sobre o Certificado Digital Covid-19 para quem foi vacinado, testou negativo ou já adquiriu imunidade. O documento tem de ser ainda votado no Parlamento Europeu.

O objetivo desde documento é facilitar a livre circulação no verão. No entanto, os 27 concordaram que cada um dos estados membros terá liberdade para impor restrições, testes e quarentenas se entender necessário e dependendo da situação pandémica.

Do outro lado do Atlântico, no Brasil, a pressão nos serviços de saúde permanece elevada. Com muitos dos mais velhos vacinados, metade das camas de cuidados intensivos está agora ocupada por doentes covid-19 que têm menos de 40 anos.