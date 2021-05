Portugal sem registo de mortes e com 450 novos casos de covid-19

Portugal não regista esta sexta-feira nenhuma morte mas contabiliza 450 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16 999 mortes e 841 379 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 22 095 casos, mais 126 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 236 doentes, menos 8 do que na quinta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 72 doentes, mais 2.

Os dados indicam ainda que mais 324 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 802 285 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 18 967 contactos, menos 144 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 50,3 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 48,1 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,95 tal como do continente.

O uso da máscara pode começar a ser aliviado em breve, mas só em espaços abertos e para quem já tomou a vacina contra a covid-19.

A possibilidade é admitida por um grupo de especialistas, num estudo sobre as medidas de prevenção que se seguem.

No entanto, os peritos sublinham que é crucial manter a testagem e atenção especial sobre as novas variantes, os internamentos e o número de jovens infetados.

O estudo pedido pelo Governo aos especialistas já foi entregue e analisado. O passo seguinte é decidir o que fazer em Portugal, tendo sempre como pano de fundo o resto do mundo.

MAIORES DE 55 ANOS JÁ PODEM FAZER AUTO-AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO

O auto-agendamento para a vacina contra a covid-19 já está disponível a todas as pessoas com mais de 55 anos de idade.

A medida de alargamento da idade surge depois de se ter aberto a marcação para maiores de 60 anos, numa evolução que traduz o período de intensificação da vacinação.

MAIS DE 2,9 MILHÕES DE PESSOAS EM PORTUGAL TÊM PELO MENOS UMA DOSE DA VACINA

Mais de 2,9 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,1 milhões têm a vacinação completa, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS). Segundo o relatório semanal da vacinação, 2.948.708 (29%) pessoas receberam a vacina, das quais 377.590 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.119.826 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 11% da população.

No total, já foram administradas 4.068.534 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.

As viagens não essenciais de e para o Reino Unido vão ser permitidas a partir das 00:00 de segunda-feira, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores, anunciou esta sexta-feira fonte governamental.

A decisão governamental será tomada esta sexta-feira, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Segundo essa decisão, que entrará em vigor a partir das 00:00 do dia 17 de maio, o Reino Unido será incluído na "lista de países cuja situação epidemiológica permite que se realizem quaisquer viagens, sob reserva da apresentação de teste PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à data do voo".

Mais de 3,3 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

