Covid-19. Marta Temido ouvida pela comissão parlamentar de Saúde

Marta Temido vai ser ouvida esta quarta-feira pela Comissão parlamentar de Saúde para explicar o aumento da incidência e do número de novos casos de covid-19 em Portugal.

Numa altura em que a covid-19 atingiu novos picos de incidência em Portugal, Marta Temido vai responder às perguntas dos deputados na última audição antes do período de férias de verão.

A audição da ministra da Saúde decorre na véspera do Conselho de ministros, em que o Governo vai reavaliar as medidas de combate à pandemia no país.

