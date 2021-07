Covid-19. Fim de restrições para britânicos vacinados sem impacto no Algarve

No Algarve, havia a expectativa de que o fim das restrições às viagens turísticas para os britânicos vacinados pudesse significar a retoma das reservas, mas a realidade é outra. Os voos estão a chegar a Faro com poucos passageiros e os hotéis dizem que a procura pouco ou nada aumentou.

Aos voos que já estavam programados somaram-se três novas ligações a Faro. Mas a oferta continua a ser muito maior do que a procura. O movimento no aeroporto de Faro assemelha-se ao início da primavera.

Foram poucos os que aproveitaram de imediato o fim da quarentena obrigatória para pessoas vacinadas. Continuam a ouvir-se queixas quanto à complicação que é viajar por estes dias.

O fim da quarentena obrigatória para quem regressa de férias de países da lista amarela, como Portugal, deveria significar um aumento de reservas imediatos, mas a maior parte das unidades algarvias admite não ter boas notícias.

A procura não se está a verificar e há clientes tradicionais que estão a ir para mercados concorrentes, onde há menos restrições.

A maior parte das reservas para as próximas semanas é do mercado nacional. Ainda assim, há o receio de que com quase todo o litoral algarvio com medidas restritivas, também muitos portugueses optem por passar o mês de agosto noutros destinos. Espanha está a ser um concorrente direto.

Veja também: