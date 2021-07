Covid-19. Portugal tem 40 concelhos com incidência acima dos 480 casos

Quarenta concelhos portugueses registaram uma incidência superior a 480 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um novo nível da matriz de risco de monitorização da pandemia de covid-19.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros definiu que o nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 passa a fixar-se em 480 casos por 100 mil habitantes a 14 dias em vez dos atuais 240.

A Direção-Geral da Saúde continua a divulgar dados por concelhos com referência à incidência cumulativa que "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Esta lista apresenta os dados da incidência cumulativa a 14 dias em sete níveis: abaixo de 20, entre 20,0 e 59,9, entre 60,0 e 119,9, entre 120,0 e 239,9, entre 240,0 e 479,9, entre 480 e 959,9 e acima de 960.

Situação em Portugal

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira divulgado, Portugal tem 232 concelhos com uma incidência superior a 120 casos de infeção pelo vírus SARS-COV-2 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais 20 do que na última sexta-feira.

Destes 232 concelhos, 40 registam incidência cumulativa a 14 dias superior a 480 casos entre 15 e 28 de julho.

Acima do limiar máximo e mais de 960 casos por 100 mil habitantes, de acordo com as categorias definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), estão quatro concelhos: Albufeira (1.100), Loulé (993), Portimão (1.183) e Sines (1.364).

Os dados da DGS indicam ainda que, nos últimos 14 dias, 90 concelhos ultrapassaram os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronovírus nos últimos 14 dias estão agora seis concelhos: Santa Cruz das Flores, Barrancos, Nisa, S. Vicente, Corvo e Vila Velha de Rodão.

Concelhos com 480-960 casos

Almada

Barreiro

Constância

Cuba

Espinho

Faro

Felgueiras

Gondomar

Lagoa

Lagoa (Açores)

Lagos

Lisboa

Loures

Lousada

Maia

Matosinhos

Mirandela

Mogadouro

Moita

Montalegre

Odivelas

Olhão

Paços de Ferreira

Paredes

Pedrógão Grande

Porto

Póvoa de Varzim

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Silves

Valongo

Vila da Praia da Vitória

Vila do Bispo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Gaia

Vila Real

960 casos ou mais

Albufeira

Loulé

Portimão

Sines

