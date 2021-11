Portugal usa "trunfo" da vacinação para captar turistas alemães

Portugal está a usar "todos os trunfos que tem", entre eles a alta taxa de vacinação contra a covid-19, para captar turistas alemães e recuperar os números de 2019, quase dois mil milhões de euros de receita.

"Portugal está a usar todos os trunfos que tem. Estamos a jogar com o baralho todo", sublinhou a secretária de estado do Turismo, Rita Marques, especificando os argumentos usados nos três dias de reuniões presenciais nas cidades alemãs de Frankfurt e Dusseldorf.

"Está a usar o trunfo a taxa da vacinação, que, como sabemos, é uma das mais altas da Europa. Está a jogar com uma estratégia para o setor do turismo, desenhada em 2017, ancorada nos grandes pilares da sustentabilidade (...) Com o trunfo de ser o primeiro país do mundo a apresentar um selo de segurança sanitária, e de ter formado durante a pandemia mais de 170 mil profissionais do setor (...)", adiantou a governante, em declarações à agência Lusa.