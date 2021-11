Vacinas que bloqueiam transmissão do novo coronavírus prontas em 2022

As vacinas de segunda geração que já permitem bloquear a transmissão do SARS-CoV-2 devem já chegar no próximo ano.



Segundo o imunologista e professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, Manuel Santos Rosa, só as vacinas bloqueantes permitem ganhar tempo e vencer a batalha contra a covid-19.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Manuel Santos Rosa diz que estas novas vacinas já estão em fase avançada de desenvolvimento nos Estados Unidos mas também na Europa, nomeadamente na Alemanha e no Reino Unido.

Novas vacinas à base de micro-espículas que funcionam como uma espécie de selo adesivo e que já terão capacidade de bloquear a transmissão da doença serão ainda eficazes no reforço da imunidade celular.

SAIBA MAIS

► ESPECIAL CORONAVÍRUS