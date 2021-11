Bastonário da Ordem dos Médicos defende uso de máscara em alguns espaços abertos

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, concorda com a obrigatoriedade das máscaras em espaços fechados.

O responsável defende que também devem usadas determinados espaços abertos, como estádios de futebol.

"Neste momento em que estamos numa época particularmente difícil, que é o outono/inverno e há uma grande circulação de vírus respiratórios, é avisado que as pessoas quando vão para eventos em que há concentração de pessoas usem máscara", afirma Miguel Guimarães.

O uso de máscara vai voltar a ser obrigatório em todos os espaços fechados.

"As máscaras passam a ser obrigatórias em todos os espaços fechados que não sejam em excecionados pela Direção-Geral da saúde", anunciou António Costa em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

Segundo o primeiro-ministro, a medida é um dos três principais instrumentos para conter a pandemia de covid-19, juntamente com o reforço da testagem e da utilização do certificado digital, que será obrigatória no acesso a determinados locais como:

Restaurantes;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Eventos com lugares marcados;

Ginásios.

