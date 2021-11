Covid-19: novas medidas de combate à pandemia entram em vigor esta quarta-feira

Entram em vigor, esta quarta-feira, as novas regras de combate à pandemia, com as máscaras a voltarem a ser obrigatórias em espaços fechados e a aumentar as situações em que os testes negativos e os certificados de vacinação têm de ser apresentados.

O primeiro dia de dezembro marca o regresso à situação de calamidade no país, um cenário que vai manter-se até 20 de março do próximo ano.

Com o aperto das regras sanitárias, as máscaras voltam a ser obrigatórias em todos os espaços fechados.

Além disso, os certificados de vacinação vão ser exigidos para aceder a restaurantes, hotéis e alojamentos locais, ginásios e eventos com lugares marcados, aplicando-se também a regra aos casinos ou a bingos.

No caso dos restaurantes, o certificado não é obrigatório quando as refeições são servidas na esplanada.

Também não será preciso para entradas breves nos estabelecimentos, por exemplo, para ir à casa de banho ou para pagar.

Mas há situações em que o controlo será ainda maior e mesmo quem está vacinado vai passar a ter de apresentar um teste negativo à covid-19: para visitar utentes em lares ou doentes internados, para entrar em discotecas ou bares, recintos desportivos ou grandes eventos sem lugares marcados.

As celebrações religiosas escapam às novas regras, pelo que não será preciso certificado ou teste negativo.

Também os menores de 12 anos estão dispensados.

A partir de amanhã, o teletrabalho é recomendado, sempre que as funções o permitam, e passa a obrigatório na primeira semana do próximo ano.

Entre 2 e 9 de janeiro, as escolas estarão fechadas, tal como as discotecas e os bares.

As férias escolares serão, depois, acertadas no Carnaval e na Páscoa.

