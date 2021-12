Covid-19: autotestes não são aceites para acesso a estádios

Quem pretende entrar nos estádios ou recintos desportivos terá de apresentar um teste negativo à covid-19, PCR com 72 horas e antigénio com 48 horas. A medida aplica-se mesmo para os cidadãos que tenham a vacinação completa.

Na quarta-feira foram definidas outras regras depois da reunião entre a Liga Portugal. Os clubes de futebol passam a decidir a lotação dos recintos. A partir das 5.000 pessoas em espaços ao ar livre os espectadores necessitam de apresentar certificado digital e teste negativo ou certificado de recuperação, com exceção dos menores de 12 anos.

O uso de máscara volta a ser obrigatório no banco de suplentes à exceção do treinador principal.

EQUIPAS TESTADAS ATÉ 48 HORAS ANTES DO JOGO

Antes de entrarem em campo, as equipas devem ser testadas à covid-19 até 48 horas antes do jogo.

Jorge Jesus poderá contar com todo o plantel para o dérbi de sexta-feira frente ao Sporting. Contudo, o treinador do Sporting, Rúben Amorim não poderá contar com Coates. O capitão testou positivo à covid-19 e esperam-se os resultados dos restantes elementos da equipa.

O dérbi será um teste à capacidade logística das farmácias e laboratórios para realizarem testes à covid-19, já que o estádio comporta 60.000 espectadores.

Os jogos da 13.ª jornada da I Liga sofreram alterações com o mais recente surto no Tondela, que levou ao adiamento da partida com o Moreirense. O jogo que estava marcado para sábado será realizado no dia 3 de janeiro.

Já o clube Belenenses SAD tem elementos em isolamento e o mais provável é que o jogo contra o Vizela, marcado para a próxima segunda-feira, venha a ser adiado.

