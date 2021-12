Hospital de S. João reativa contentores para doentes com queixas respiratórias

O hospital de S. João, no Porto, reativou os contentores para atendimento de doentes com queixas respiratórias, depois de, nas últimas semanas, ter havido um aumento do número de utentes que se deslocam às urgências.

Nas últimas duas semanas aumentaram os utentes com queixas respiratórias que se dirigem à urgência do Hospital S. João. Em média são 80 por dia, com picos que chegam aos 120.

Por isso, foi necessário reativar os contentores instalados desde março de 2020. Os doentes são triados para verificar se têm queixas respiratórias que possam ser covid-19 e, posteriormente, encaminhados para a área dos contentores.

O serviço de urgência está com 5% de afluência a mais em relação a 2019, antes da pandemia.

O Hospital de S. João tem 24 doentes internados com covid-19, 11 nos cuidados intensivos.

