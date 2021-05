Tensão aumenta em Ceuta. "Foram disparados, à vontade, mais de 20 tiros"

A polícia espanhola carregou, esta segunda-feira à noite, sobre os manifestantes pró-migração, em Ceuta, quando se tentaram aproximar do hotel onde está Santiago Abascal, líder do Vox.

A jornalista da SIC no local, Conceição Ribeiro, relata um clima de grande tensão. Foram arremessados objetos e, pelo menos, um polícia ficou ferido. Há cada vez mais manifestantes pró-migrantes a chegar ao local.

Nos confrontos nas ruas de Ceuta, há também mulheres e crianças, segunda a jornalista. A maior parte dos manifestantes são espanhóis descendentes de marroquinos.

"Sempre que se ouvem tiros é sinal para a polícia carregar sobre manifestantes", diz Conceição Ribeiro.

"Foram disparados, à vontade, mais de 20 tiros", acrescenta.

Para já, Santiago Abascal vai continuar no interior do hotel onde esta segunda-feira falou aos jornalistas. Não há condições de segurança para sair. O discurso era para ter acontecido no exterior, na Praça de África, mas foi alterado para o hotel devido às manifestações.

O Governo proibiu as manifestações que estavam marcadas para esta segunda-feira, em Ceuta. No entanto, o partido de extrema-direita Vox manteve o protesto num outro sítio. Nesse local, decorre também uma manifestação pró-migrantes.