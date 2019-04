Golpe de Estado em curso na Venezuela

Acompanhe aqui a emissão da SIC Notícias em direto.

12h31 - Google e redes sociais bloqueadas em Caracas. Membros da Guarda Oficial de Aviação, Serviços de Inteligência e a polícia estão a usar faixas azuis no braço direito para se diferenciarem e mostrarem que estão do lado de Juan Guaidó.

12h18 - De acordo com a agência Reuters foram lançadas granadas de gás lacrimogéneo em direção a Juan Guaidó que se mantém na base aérea da Carlota, acompanhado de cerca de 70 militares.

12h08 - Leopoldo López, antigo líder da oposição ao chavismo e que se encontrava em prisão domiciliária há cinco anos, foi libertado pelos militares e aparece ao lado de Guaidó na base aérea da Carlota, nos arredores de Caracas.

12h00 - Na Venezuela está em curso um golpe contra o regime de Nicolás Maduro. O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, anunciou no Twitter que está em curso a "Operação Liberdade" que conta com o apoio dos comandos militares.

No vídeo, publicado no Twitter, Guaidó aparece rodeado de militares que "responderam à chamdada" para pôr em marcha a fase final da "Operação Liberdade".

Os militares deram "finalmente e de vez o passo" para acompanhá-lo e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Nesse vídeo, Juan Guaidó chamou às ruas todos os venezuelanos que nas últimas semanas se comprometeram a demonstrar nas ruas que exigem a saída de Nicolas Maduro, Presidente e chefe de Governo contestado.



"Contamos com o povo da Venezuela de hoje, as forças armadas estão claramente do lado das pessoas, estão do lado da Constituição, leais ao povo da Venezuela, às suas famílias, ao futuro, ao progresso", disse Guaidó.