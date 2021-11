Anacoreta Correia vê saídas do CDS-PP como um ciclo normal

O Presidente do Conselho Nacional do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia, diz que o partido "é o mesmo" e recusa as críticas de quem acusa o CDS-PP de ser ideologicamente diferente do passado.

Em entrevista à SIC Notícias, o centrista considera, também, que as recentes desvinculações no partido são normais e que fazem parte da renovação dos ciclos políticos.

