Assunção Cristas diz que adiamento das eleições internas é "inimaginável" e "desqualifica" o CDS

Perante a possibilidade do CDS adiar as eleições internas, Assunção Cristas admitiu que irá fazer uma "reflexão pessoal". A antiga líder do partido considerou que o adiamento das eleições internas é "inimaginável" e que "desqualifica muitíssimo o partido".

“O que eu penso é que é um desperdício não se aproveitar esta oportunidade – PSD e CDS – para se fazer bons congressos, congressos fortes de afirmação dos seus programas, afirmação das suas lideranças e de falar para o país no fundo no período de pré-campanha eleitoral. De facto, arrumando as casas e ganhando tranquilidade poderem avançar para eleições com outro fulgor”, disse a antiga líder centrista.

Para Assunção Cristas, “é preciso dar espaço aos militantes para fazerem essa ponderação de quem é a melhor pessoa neste momento para ir a votos”.

“Não dar essa possibilidade, eu acho que é algo inimaginável e inqualificável que desqualifica muitíssimo o partido. E eu própria devo dizer que farei uma reflexão pessoal sobre isso”, acrescenta.

► Veja mais: