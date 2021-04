"Se fiquei na história foi por acaso"

Paulo de Carvalho começou na música nos grupos pop rock da década de 1960. Foi baterista dos "Sheiks" onde começou também a experimentar cantar.

No início de 1970 estreia-se a solo no Festival da Canção com "Corre 'Nina". Continua a participar no Festival da Canção até 1974 ano em que venceu com "E Depois do Adeus". Essa canção seria a primeira senha radiofónica que marcaria o início do movimento revolucionário de 25 de Abril de 1974.

Paulo de Carvalho só se daria conta do que estava a acontecer a meio do dia, mas garante que a alegria da mudança de regime político dura até hoje.

