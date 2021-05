"Depois de 1974, a chegada a Portugal foi uma festa"

De José Gomes Ferreira a Manuel Alegre, Cília deu voz a muitos poetas silenciados pelo regime político da altura, em Portugal. O músico agradece especialmente a Daniel Filipe que diz ter sido essencial na passagem de Cília dos grupos pop para outro estilo.

Regressa a Portugal, depois do 25 de Abril, no mesmo avião que trazia o comunista Álvaro Cunhal e o músico José Mário Branco, entre outros. Mantém, até hoje, atividade na música, mas já não no canto.

Luís Cília é autor de várias bandas sonoras e tem desenvolvido a escrita musical erudita contemporânea.

