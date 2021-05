"Eu não podia ficar nas encolhas"

Ao ouvir canções como "Os Vampiros", Fanhais percebe que não "podia ficar nas encolhas", tinha de "cantar coisas que digam alguma coisa que não seja apenas falar das nuvens azuis e dos passarinhos e das asas dos anjinhos".

Fanhais sentiu que com a "música, com as palavras, com os poemas e com a voz podíamos fazer mais do que pregar o Espírito Santo". Porém, a hierarquia católica portuguesa não apreciou a carreira musical do padre que denunciava injustiças sociais e que questionava o regime do Estado Novo.

Acabaria por ser expulso da Igreja e por abandonar as funções sacerdotais. Em 1971, exilado em França, participa nas gravações de "Cantigas de Maio" de José Afonso, músico com quem sempre manteve uma relação próxima.

Francisco Fanhais foi um dos artistas portugueses que gravou discos antes de 1974.

