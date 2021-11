Eleições legislativas: PCP acredita que Presidente da República cedeu a conveniências

Os partidos à esquerda estão contra a dissolução do Parlamento e a data das eleições legislativas. O PCP considera que o Presidente da República está a beneficiar o PSD ao escolher a data de 30 de janeiro.

O deputado António Filipe, do PCP, considera que escolher o dia 30 de janeiro, o Presidente da República dá a entender que está a colocar "à frente dos interesses nacionais, conveniências de candidaturas à liderança dos partidos da direita".

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, começa por defender que este desfecho "não era uma inevitabilidade".

O Partido Socialista "compreende e respeita" a decisão do Presidente da República.

Inês de Sousa Real, líder do PAN, considera que a data escolhida pelo Presidente da República "não colide com o Natal, nem com o Ano Novo" porque as pessoas "precisam de ter alguma normalidade dentro daquele que foi o contexto sanitário que o país viveu e vive".

A marcação de eleições legislativas para 30 de janeiro fixa o prazo limite de entrega de listas de deputados a 20 de dezembro, 16 dias depois das eleições diretas no PSD.

