Brasil: o "fenómeno bolsonarista", os "tiques autocráticos" e as semelhanças com os EUA

A segunda volta das eleições no Brasil realizou-se este domingo. Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, um deles será eleito Presidente do Brasil nos próximos quatro anos.

Para Reinaldo Serrano, da SIC, estas eleições mostram que o "fenómeno bolsonarista" está vivo e que resta saber se vai continuar, caso Jair Bolsonaro não vença.

Na SIC Notícias, fala sobre a polémica com o transporte de eleitores, os aspetos que marcaram o mandato de Bolsonaro e as semelhanças com os Estados Unidos da América.

Na primeira volta, o candidato do Partido dos Trabalhadores teve 48,4% dos votos, enquanto o atual Presidente e candidato do Partido Liberal contabilizou 43,2%.