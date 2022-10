O próximo Presidente do Brasil deverá ser conhecido durante a próxima noite. A votação, no Brasil, termina quando forem 20:00 em Portugal - hora a que devem começar a ser divulgados os primeiros resultados parciais. As últimas sondagens continuam a apontar para uma vantagem de Lula da Silva nas eleições presidenciais.

Depois de uma campanha tensa e tumultuosa, mais de 156 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas este domingo para escolher o próximo Presidente do país.