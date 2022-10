O candidato Lula da Silva votou este domingo de manhã em São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde afirmou que este é o "dia 30 de outubro mais importante da sua vida".

Os brasileiros escolhem este domingo o próximo Presidente do país: "Estão a definir o modelo de vida que querem".

Lula da Silva reforçou várias vezes que "é o dia mais importante da sua vida", por estar "convencido que o povo brasileiro vai votar no projeto em que a democracia seja vencedora".

O candidato presidencial acredita que o Brasil vai optar um "projeto que possa resgatar as pessoas que estão com fome, na rua e a pedir esmola" e onde “participação popular na definição das politicas públicas seja vencedora”.

"São milhões que esperam um novo Governo neste país", afirma Lula da Silva.

Mais de 156 milhões de eleitores brasileiros são chamados às urnas para decidir o próximo Presidente. Em causa nestas eleições estão duas personalidades antagónicas que dividiram o país em dois numa polarização nunca antes vista na sociedade brasileira: Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Na primeira volta das eleições realizadas a 2 de outubro, Lula também era o principal favorito e venceu mesmo a primeira com 48,4%. Contudo, as sondagens não descortinam a força de Jair Bolsonaro que acabou com 43,2%.