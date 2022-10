Mais de 7.500 brasileiros na abertura das urnas em Lisboa

Cerca de 7.500 cidadãos brasileiros encontravam-se na Alameda da Universidade em Lisboa a aguardar pela abertura das urnas para poderem votar na segunda volta das presidenciais brasileiras nas 58 mesas de voto instaladas na Faculdade de Direito.

O primeiro eleitor a entrar para o edifício da Faculdade de Direito, Joaquim Maciel, disse à agência Lusa ter chegado ao local da votação às 05:30, seguido por uma multidão que, de forma ordeira, se estende em fila até metade do relvado da Alameda da Universidade.

Sob forte aparato policial, os cerca de 47 mil eleitores inscritos, com uma fila especial para os votantes com mobilidade reduzida, estão a afluir ordeiramente para votar nas eleições que opõem Jair Bolsonaro Lula da Silva na segunda volta das eleições presidenciais no Brasil.