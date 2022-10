Jair Bolsonaro deverá falar ao país nas próximas horas

Jair Bolsonaro deverá quebrar o silêncio sobre os resultados das eleições presidenciais esta segunda-feira. Bolsonaro foi derrotado por Lula da Silva e tornou-se o primeiro chefe de Estado brasileiro a falhar uma reeleição.

O discurso de Bolsonaro deverá acontecer à tarde (hora local), disse o deputado federal Claudio Cajado, citado pela agência Reuters. Contudo, ainda não foi confirmada uma hora ou um local.

“Em princípio, eles querem que ele [Bolsonaro] leia um texto, mas o formato ainda não está definido”, disse Claudio Cajado, salientando que é incerto se Bolsonaro vai reconhecer publicamente a derrota.

O jornal Estadão adianta que Jair Bolsonaro está reunido com os ministros no Palácio do Planalto para avaliarem um discurso sobre o resultado das eleições.

Já o jornal O Globo diz que Bolsonaro não deve contestar os resultados, mas não vai dar os parabéns a Lula da Silva.

Por outro lado, o filho do agora ex-Presidente brasileiro, Flávio Bolsonaro reage no Twitter para agradecer o “resgate ao patriotismo".