O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, afirmou, esta sexta-feira, que veio a Portugal "aprender" com o "sucesso" do primeiro-ministro e do Presidente da República português, saudando a "esperteza política" de Marcelo e os feitos políticos de Costa.

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português em São Bento, Lisboa, Luiz Inácio Lula da Silva disse que veio a Portugal para "aprender com a esperteza política do Presidente [Notes:da República] Marcelo" e com António Costa.

"Vim aprender com o primeiro-ministro, António Costa, porque eles inventaram uma tal de 'geringonça' que, ao que a gente sabia, ganhou as eleições. Depois, consertou a economia portuguesa. Depois, eu vi a notícia de que ele ia perder, que não estava dando certo. E o que aconteceu foi que ele sozinho ganhou e fez maioria", elogiou Lula da Silva.

"Então, eu vim aqui também para aprender o sucesso desses dois -- do Presidente, do primeiro-ministro -- para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo", declarou.

O Presidente eleito diz que o Brasil deixou de estar isolado. Lula da Silva diz que se vê como uma pessoa que libertou o país.