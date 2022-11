O primeiro-ministro, António Costa, recebeu com um abraço Lula da Silva, esta sexta-feira, em São Bento, e perante os jornalistas fez com os seus dedos um "L", símbolo da campanha do presidente eleito do Brasil.

Lula da Silva chegou à residência oficial do primeiro-ministro às 20:00, acompanhado pela sua mulher Janja, tendo à sua espera o líder do executivo português e a sua mulher, Fernanda Tadeu.

Em São Bento, os dois casais terão um jantar, depois de uma breve reunião entre António Costa e de Lula da Silva, e de declarações de ambos à comunicação social.