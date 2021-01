Trump promete transição pacífica depois do Congresso confirmar vitória de Biden

Donald Trump reconheceu publicamente que deixaria o cargo de Presidente dos Estados Unidos a 20 de janeiro pela primeira vez. Promete um transição pacífica de poder, depois do Congresso confirmar a vitória de Joe Biden.

Em comunicado, o Presidente cessante considera que a decisão do Congresso "representa o fim do melhor primeiro mandato da história presidencial."

"Embora discorde totalmente do resultado da eleição (...) haverá uma transição pacífica a 20 de janeiro", disse Trump em comunicado.

CONFIRMAÇÃO de Biden ACONTECE APÓS INVASÃO DO CAPITÓLIO

A sessão de trabalhos esteve interrompida durante algumas horas depois de os apoiantes de Donald Trump terem invadido o Capitólio. A Guarda Nacional teve de intervir e foi decretado o recolher obrigatório em Washington. Dos confrontos resultaram pelo menos quatro mortos e 52 detidos.

A invasão dos apoiantes de Donald Trump ao Capitólio não ficou indiferente aos líderes mundiais. Por cá, António Costa diz que as imagens são inquietantes e que o resultado das eleições de novembro deve ser respeitado com uma transição pacífica do poder. Um apelo repetido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que diz estar a acompanhar a situação em Washington.

Da União Europeia chegam palavras semelhantes. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, dizem confiar nas instituições norte-americanas e esperam que a transição de poder de Trump para Biden seja pacífica.