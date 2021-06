“Sei o que temos de fazer para ganhar”. Selecionador português destaca melhorias na equipa

Fernando Santos destacou melhorias na Seleção nacional na goleada por 4-0 contra Israel e garantiu uma equipa pronta e ambiciosa no jogo contra a Hungria.

O selecionador português garante que os jogadores estão motivados e empenhados e mostra-se confiante, dizendo que sabe o que é necessário fazer “se queremos ser campeões da Europa”.

“Sei o que temos de fazer para ganhar. Sei perfeitamente o que temos de ganhar. O jogo com Espanha não esteve tão bem, mas com Israel algumas coisas melhoraram. É preciso continuar a progredir e os jogadores estão muito motivados e empenhados.”

PORTUGAL ESTREIA-SE NO EURO A 15 DE JUNHO

Esta quinta-feira, a 'equipa das quinas' parte para Budapeste, onde ficará concentrada durante o Campeonato da Europa.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

