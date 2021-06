UEFA Euro 2020. Espanha e Suécia empatam a zero 

Espanha e Suécia entraram esta segunda-feira no Campeonato da Europa de 2020 com um empate, por 0-0, em jogo realizado no Estádio La Cartuja, em Sevilha.



No Wstádio La Cartuja, em Sevilha, a seleção espanhola, a jogar em 'casa', dominou a partida e desperdiçou várias oportunidades, mas não conseguiu ultrapassar a boa organização defensiva da equipa sueca, com o jogo a terminar sem golos.

Com este empate, o grupo é liderado pela Eslováquia, que venceu a Polónia, treinada pelo portuguesa Paulo Sousa, por 2-1, com Espanha e Suécia no segundo lugar.