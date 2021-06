Christian Eriksen diz que está bem e agradece mensagens de apoio

Christian Eriksen partilhou no Instagram uma fotografia de si próprio na cama de hospital. O dinamarquês que caiu inanimado no jogo frente à Finlândia garante que se sente bem e a recuperar.

É um retrato de esperança que contrasta com a imagem de Christian Eriksen inanimado no chão do relvado, um momento que já ficou na história desde UEFA Euro 2020.

Os longos minutos em que o dinamarquês esteve deitado levaram a que o pior cenário passasse pela cabeça de muitos dos que assistiam ao encontro.

Mas Eriksen vem agora garantir, três dias depois, que está bem, dentro das circunstâncias, que o esperam ainda alguns exames, e promete apoiar e seguir de perto os próximos jogos da equipa dinamarquesa.

O internacional de 29 anos agradeceu ainda todo o carinho e as mensagens que lhe têm chegado de todo o mundo.