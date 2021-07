UEFA Euro2020. "Itália é uma justa campeã europeia"

A final do UEFA Euro2020 foi vencida pela Itália. Pedro Fatela, comentador da SIC, considera que a seleção italiana é “uma justa campeã europeia”.

“Isto é uma história fantástica: apenas há três anos falhou o apuramento para o mundial de 2018 na Rússia e no prazo de três anos Robert Mancini faz um trabalho extraordinário, consegue construir uma grande equipa, que é muito versátil”, afirma o comentador.

Para além da boa prestação italiana, Pedro Fatela critica a postura do selecionador inglês, Gareth Southgate, que não arriscou e não soube reagir ao que se passava no jogo.

“A partir do momento em que se veem em vantagem, deixam de jogar futebol e só se preocuparam em ver se o tempo passava. Aqui o grande responsável tem de ser o seu treinador, Gareth Southgate, que perdeu uma grande oportunidade. A jogar em casa, a vencer 1-0, não pode deixar correr o tempo, tem de ler o jogo, tem de mexer na equipa”, afirma.

Por outro lado, Mancini “não teve medo de mexer, de arriscar, assumiu sempre estes momentos de decisão”, acrescenta o comentador.

Sobre as falhas dos penálties, Pedro Fatela critica a decisão de colocar jovens a um minuto do fim do jogo só para marcar as grandes penalidades, sublinhando a “grande responsabilidade” colocada sobre os jogadores.

“Nem sequer entram no ritmo de jogo e têm de assumir a grande penalidade e marcar. Infelizmente falharam.”

Pedro Fatela deixa ainda uma palavra de reconhecimento à seleção de Espanha e da Dinamarca pela prestação neste Europeu.

VEJA MAIS: