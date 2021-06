A Seleção Nacional qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do UEFA Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da terceira jornada do grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Diogo Dalot e João Palhinha fizeram a estreia neste europeu. Os dois jogadores estão confiantes para a fase a eliminar da prova.

Portugal vai jogar os oitavos de final com a Bélgica, no próximo domingo, em Sevilha.