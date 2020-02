Os resultados do inquérito sobre a eutanásia

Depois de aprovados os cinco projetos sobre a despenalização da eutanásia no Parlamento, revelámos os resultados do inquérito, promovido no site da SIC Notícias durante os últimos quatro dias.

Mais de 4.400 (4.448) votantes responderam às seguintes perguntas: Concorda com a despenalização da eutanásia? Concorda com a realização de um referendo?

Ressalva-se que este inquérito não obedece aos critérios de validade científica das sondagens e não pretende representar com rigor as opções do público em geral nem as dos utilizadores da Internet. Ele tem um valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.

Concorda com a despenalização da eutanásia?

A diferença entre o "sim" e o "não" foi de 19%. A favor, somaram-se 2.6015 votos (59%) e 1820 (41%) manifestaram-se contra.

Concorda com a realização de um referendo?

Em relação à realização de um referendo, em que todos os portugueses teriam a oportunidade de expressar a sua vontade, 56,6% (2.507) votaram a favor e 43,4% (1.926) contra.

