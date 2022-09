"Bem-vindos a casa": Putin garante que a Rússia será vitoriosa

Vladimir Putin garantiu que a vitória será da Rússia. Esta sexta-feira, durante as celebrações pela anexação das quatro regiões ucranianas, na Praça Vermelha, o Presidente falou num dia histórico e de verdade e justiça e foi aplaudido por milhares de pessoas.

“Durante décadas, tentaram fazer com que estas pessoas apagassem a sua consciência histórica. Tentaram destruir as suas tradições, proibir que falassem a língua nativa, proibir a cultura. Mas nada disso foi conseguido. E, por isso, nós dizemos que a Rússia não só abre a porta da pátria, mas abre também a porta do seu próprio coração. Bem-vindos a casa”, disse.