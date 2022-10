Compreender o conflito: Putin e a estratégia da negação

1 – PUTIN ACREDITA QUE GUERRA NA UCRÂNIA “VAI BENEFICIAR A RÚSSIA” E ACUSA OCIDENTE DE ESCALAR CONFLITO

Em mais uma narrativa de total negação com a realidade, Vladimir Putin, no Clube Valdai, atirou: “Ninguém pode ditar ao nosso povo como devemos construir a nossa sociedade”. O Presidente russo russo defendeu que Moscovo “não está a desafiar o Ocidente” com a guerra na Ucrânia, mas sim a “reservar o direito de se desenvolver”. Putin acusou ainda a NATO de “tornar a Rússia mais vulnerável e instrumentalizá-la para cumprir os objetivos” da Aliança Atlântica.

Mais críticas de Putin ao Ocidente: não tem“nenhuma unidade”, participa num “jogo perigoso, sangrento e sujo”. O presidente russo alega que o conflito está a ser alimentado pelos países ocidentais, que “impõem sanções contra aqueles que não querem estar sob o seu controlo”. “O Ocidente deu vários passos nos últimos meses em direção a uma escalada [do conflito] . Estão a alimentar a operação na Ucrânia, organizar provocações em Taiwan e a desestabilizar o mercado alimentar e de energia”.



2 – “ESTUDOS DA GRANDEZA DA RÚSSIA” VÃO SER OBRIGATÓRIOS NAS UNIVERSIDADES RUSSAS

É a ideologia do regime a entrar no ensino superior: aulas serão lecionadas por “imperialistas e nacionalistas” devotos do sistema político em vigor e apoiantes da guerra na Ucrânia. Quem, entre os docentes, não se submeter a um teste sobre “ideologia russa” ou não passar no “juramento de fidelidade” deverá ser afastado das universidades.

3 - O ISOLAMENTO RUSSO E AS FROTAS SOMBRAS

A China e a Índia dão cada vez mais sinais de desconforto a Moscovo – não querem que esta guerra se prolongue e recusam-se a dar armas para que a Rússia as use no palco da Ucrânia. Também países da Ásia Central altamente dependentes de Putin, como o Cazaquistão, optaram pelo silêncio ou abstenção (e Putin não esperava isso). A Rússia vai tentando contornar as sanções ocidentais com frotas sombras de navios de identidade desconhecida – mas isso tem um limite e não é suficiente. Restou o mistério do Irão: além dos drones e da formação militar na Crimeia, os iranianos estão mesmo a ajudar os russos. O Irão assinou um contrato com a Rússia para fornecer 40 turbinas para ajudar a indústria de gás do país, atingida pelas sanções ocidentais devido à invasão da Ucrânia. Os "sucessos industriais" do Irão "não se limitam ao campo de mísseis e 'drones'", disse o diretor executivo da Iranian Gas Engineering and Development Company, Reza Noushadi. "Atualmente, 85% das instalações e equipamento necessários à indústria do gás são fabricados dentro do país e, tendo em conta esta capacidade, foi recentemente assinado um contrato para exportar 40 turbinas de fabrico iraniano para a Rússia".

4 – RÚSSIA TENTA RECRUTAR COMANDOS AFEGÃOS COM TREINO ESPECIALIZADO DOS NAVY SEAL AMERICANOS

A Rússia estará a recrutar membros do corpo de comando do exército nacional do Afeganistão para lutar na Ucrânia, informou a Foreign Policy. São os comandos que foram treinados por navy seal da marinha dos EUA e forças armadas britânicas. Cerca de 20.000 a 30.000 dos comandos voluntários foram deixados para trás quando os EUA deixaram o Afeganistão sob controlo dos Talibã em agosto de 2021. Apenas algumas centenas de oficiais superiores foram evacuados antes do colapso da república. Milhares escaparam para países vizinhos enquanto os Talibã executavam colaboradores do governo em colapso, muitos outros permanecem no Afeganistão, escondidos.

5 – MINISTRO DA DEFESA UCRANIANO NÃO ACREDITA QUE RÚSSIA USE ARMAS NUCLEARES

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, disse não acreditar que a Rússia use armas nucleares. Entretanto, o sistema alemão anti-aéreo IRIS-T apresenta, no palco ucraniano, uma eficácia de 90% a travar mísseis russos nos últimos dias; drones shahed iranianos travado em 85% (dados secreta militar britânica).

6 – LÍDER CHECHENO APELA À “JIHAD”

Kadyrov apela a uma "jihad" russa para lutar na Ucrânia, que é "território russo": o responsável político reclamou que o território russo no país vizinho não é “apenas Zaporíjia e Kherson”: “O nosso território é Odessa, Kiev e Kharkiv. Todas as regiões e a Ucrânia como um todo são território russo”. Num vídeo do Telegram, Ramzan Kadyrov “deu a sua palavra” e garantiu que “irá atacar” a Ucrânia “todos os dias” e destruir os ucranianos. “Nós não vamos deixar que esses diabos sejam prisioneiros, vamos queimá-los”, ameaçou. Para Ramzan Kadyrov, a Ucrânia e o Ocidente querem destruir a Rússia. “Eles querem quebrar a pátria em pedaços, humilhar, sujá-la para que no fim não tenhamos identidade, nem um único valor familiar”, afirmou.

7 – MERCEDES-BENZ VAI VENDER ATIVOS NA RÚSSIA A INVESTIDOR LOCAL

O grupo automóvel alemão Mercedes-Benz vai vender os seus ativos na Rússia a um investidor local, anunciou o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia, no meio de uma ofensiva na Ucrânia e sanções ocidentais. “A Mercedes-Benz venderá as suas ações nas suas subsidiárias russas a um investidor local”, a empresa russa AVTODOM, adianta o ministério em comunicado.

Dias antes, a Nissan tinha anunciado a saída da Rússia, colocando os seus ativos no país à venda por… um dólar.

8 - ISRAEL PARTILHOU INFORMAÇÕES SOBRE USO DE DRONES IRANIANOS NA UCRÂNIA COM OS EUA

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, partilhou informações e imagens com os Estados Unidos sobre o uso de drones iranianos na Ucrânia. As informações apuradas pelos serviços de informações israelitas comprovam o uso de drones de origem iraniana em solo ucraniano. “As armas iranianas desempenham um papel fundamental na desestabilização do nosso mundo e a comunidade internacional deve aprender suas lições, agora e no futuro”, disse Isaac Herzog. “O mundo deve falar com o Irão na mesma linguagem"; Herzog tentou, recebido na Casa Branca, convencer Biden a não fazer regressar os EUA ao Acordo Nuclear do Irão de 2015.

9 – KIEV ANUNCIA EXUMAÇÃO DE MAIS MIL CORPOS EM TERRITÓRIO RECONQUISTADOS



As autoridades ucranianas anunciaram que já exumaram cerca de mil corpos nos territórios recuperados durante a contraofensiva contra as forças invasoras russas. O Ministério para a Reintegração de Territórios Ocupados Temporariamente deu conta desta descoberta na sua conta da rede social Telegram, explicando que o comissário do departamento responsável pelas pessoas desaparecidas, Oleg Kotenko, ficou responsável pela deteção de valas comuns na região. “Como parte da busca, cerca de mil corpos de heróis e civis mortos já foram exumados”, informou o Ministério. Quase metade dos corpos agora exumados, 450, foram encontrados numa vala comum em Izium, na província de Kharkiv, depois de esta cidade ter sido reconquistada pelas forças ucranianas, em 10 de setembro.

10 – RÚSSIA FAZ EXERCÍCIOS COM FORÇAS NUCLEARES SOB A SUPERVISÃO DE PUTIN

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse a Putin que os exercícios se destinaram a simular um "ataque nuclear massivo" da Rússia em retaliação a um ataque nuclear contra o país. “Sob a liderança do Comandante Supremo das Forças Armadas Vladimir Putin, as forças estratégicas dissuasoras terrestres, marítimas e aéreas conduziram treinos e lançamentos práticos de mísseis balísticos e de cruzeiro”, disse o Kremlin num comunicado. Putin assistiu aos exercícios por videoconferência. Os exercícios incluíram a utilização de um míssil balístico disparado na península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo, e outro das águas do Mar de Barents, no Ártico. O exercício também envolveu aviões de longo alcance Tu-95. “As tarefas definidas no exercício de treino estratégico de dissuasão foram concluídas na totalidade, com todos os mísseis a atingirem os seus alvos”, disse o Kremlin. Os Estados Unidos disseram que a Rússia informou Washington sobre os exercícios com antecedência.