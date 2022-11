Compreender o conflito: sobreviver ao frio e à recessão

1 - ATAQUES RUSSOS À ENERGIA DA UCRÂNIA SÃO "GENOCÍDIO PARCIAL”

Dmitro Kuleba, chefe da diplomacia ucraniana, acusa: “os terroristas russos, para além de combaterem o nosso exército, lançam uma guerra de terror contra civis, o que piorou a situação humanitária e danificou cerca de 40% do nosso sistema de energia". Isso faz parte do "genocídio contra a população ucraniana", prosseguiu o governante na sua mensagem, na sequência dos ataques massivos às instalações de energia denunciados pelas autoridades e pelo comando militar ucraniano. Estes ataques causaram danos em cerca de 10 regiões, sendo que em sete delas houve cortes na eletricidade e no abastecimento de água, como foi o caso de Kiev. Apesar de o serviço já ter sido reposto na capital ucraniana, foram programados cortes pontuais a fim de estabilizar a operacionalidade do sistema de abastecimento energético, revelou o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko; devido aos últimos ataques 350 mil casas em Kiev ficaram sem abastecimento de eletricidade e que 80% delas não têm água. Entretanto, o Ministério da Transformação Digital ucraniano, assegurou que os ataques afetaram cerca de 450 torres de comunicações móveis da cidade, sendo os responsáveis pelas interrupções no serviço.

2 - KIEV DENUNCIA “34 CÂMARAS DE TORTURA” FEITAS PELOS RUSSOS

O serviço de imprensa da Polícia Nacional Ucraniana publicou na sua conta na rede social Telegram a descoberta de “34 locais onde os russos detiveram ilegalmente e torturaram cidadãos”, em regiões entretanto libertadas. A maioria, num total de 24, ficavam na região de Kharkiv, três em Kherson, outros tantos na região de Kiev, dois em Sumi e o restante em Donetsk.



3 - PERTO DE DOIS MILHÕES E MEIO DE EMPREGO PERDIDOS NA UCRÂNIA DESDE O INÍCIO DA GUERRA

Cerca de 2,4 milhões de empregos perderam-se na Ucrânia desde o início da invasão russa, afirmou esta segunda-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT), referindo que é o equivalente a 15,5 por cento do mercado laboral antes da guerra. Este valor, publicado num relatório sobre as perspetivas do mercado de trabalho global, é inferior às previsões de há meio ano, quando a OIT receava perdas de emprego de até 4,8 milhões, uma vez que, entretanto, diminuiu a extensão das regiões ucranianas ocupadas ou sob hostilidades intensas.

Cerca de 10,4% da antiga mão-de-obra da Ucrânia (1,6 milhões de pessoas) está refugiados noutros países, na sua maioria mulheres nos setores da educação, saúde e assistência social, aponta a OIT, observando que apenas 28% destes refugiados encontraram emprego nos países de acolhimento.

4 - UCRÂNIA DIZ QUE RÚSSIA DESTRUIU PONTE ESTRATÉGICA EM LUGANSK

A Ucrânia acusa a Rússia de ter destruído a ponte Krasna, no leste de Lugansk, para travar o avanço das forças de Zelensky. Serhiy Haidai, governador da região, interpreta a destruição da ponte como sinal de “medo” por parte das forças russas de que os ucranianos estão a aproximar-se, numa altura em que se prolonga a contraofensiva da Ucrânia na região, que tem sido palco de violentos confrontos nos últimos dias.



5 - UCRÂNIA ABATEU 12 “DRONES KAMIKAZE” IRANIANOS USADOS PELA RÚSSIA

A Ucrânia reivindica ter derrubado 12 dos 13 drones Shahed-136 de fabrico iraniano que a Rússia lançou noite de terça para quarta. O Irão nega o fornecimento de drones à Rússia, mas as autoridades ucranianas asseguram que foram usados em vários ataques a infraestruturas críticas nas últimas semanas. Zelensky sugere que a Rússia pode ter encomendado cerca 2400 drones iranianos.

6 - UCRÂNIA ALERTA QUE O IRÃO VAI MANDAR MAIS DRONES PARA A RÚSSIA

O Irão pode estar a planear o envio de um lote de mais de 200 drones de combate para a Federação Russa no início de novembro, Esse envio incluirá os drones de combate Shahed-136, Mohajer-6 e Arash-2 e “serão entregues através do Mar Cáspio ao porto de Astrakhan.

7 - TELEMÓVEL DE LIZ TRUSS TERÁ SIDO HACKEADO POR ESPIÕES LIGADOS AO KREMLIN

Quando foi ministra dos Negócios Estrangeiros de Boris Johnson, Liz Truss terá visto o seu telemóvel ser “hackeado” por espiões ligados à Rússia; falha de segurança foi descoberta no verão, quando ainda não era primeira-ministra.

De acordo com a investigação, espiões que se suspeita terem ligações a Vladimir Putin terão tido acesso a informação sensível, nomeadamente a conversas sobre a guerra na Ucrânia com responsáveis de outros países. A oposição britânica pede agora uma investigação ao alegado ataque. Por enquanto, o Foreign Office vai garantindo que, apesar da falha, não terá ocorrido qualquer situação que ponha diretamente em causa a segurança nacional britânica. A Rússia, obviamente, diz que não tem nada a ver com o assunto.

8 - XI APONTA PARA “AMPLAS PERSPETIVAS” NA AMIZADE ENTRE CHINA E RÚSSIA