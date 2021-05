Dérbi na Luz em ronda que pode decidir Europa e descidas

A receção do Benfica ao já vencedor da prova Sporting, que jogo a invencibilidade, é o ponto alto da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que pode decidir o último lugar europeu e as descidas.

No Estádio da Luz, o jogo, marcado para as 18:00 de sábado, até poderia ser antecedido de um 'pasillo', uma guarda de honra aos incontestáveis novos campeões, mas não é provável, não se usa por cá, seria elevar demasiado a fasquia da respeitabilidade.

O que se espera é um jogo tenso, apesar de o conjunto de Rúben Amorim já ter assegurado o título na ronda anterior, com um 1-0 ao Boavista, e de o Benfica saber que, mesmo vencendo, não tem, praticamente, hipóteses de ainda ascender ao segundo lugar.

Os 'leões' vão querer sobretudo segurar a invencibilidade, para ficarem mais perto, a um passo, de se tornarem a primeira equipa a acabar sem derrotas um campeonato com mais de 30 jornadas - ficaria a bastar pontuar na receção ao Marítimo.

Por seu lado, as 'águias' - que na primeira volta perderam (1-0) em Alvalade por culpa de um golo nos descontos, apontado por Matheus Nunes, e sem Jorge Jesus no banco - vão tentar acabar com esse registo sem derrotas dos 'leões'.

Caso vençam, os 'encarnados' ainda podem 'sonhar' com o segundo posto, e o apuramento direto para a 'Champions', que, mesmo neste cenário, poderá tornar-se uma impossibilidade horas depois, se o FC Porto vencer no reduto do 'aflito' Rio Ave.

Mais abaixo, joga-se pelo último lugar europeu, na nova Liga Conferência Europa, com o Vitória de Guimarães (sexto, com 42 pontos) a poder garantir o apuramento, mas dependente do que fizerem Santa Clara (sétimo), Belenenses SAD (oitavo) e Moreirense (nono), todos com 40.

Os vimaranenses fecham a ronda, no domingo, no reduto do Marítimo, horas depois de Belenenses SAD e Santa Clara se encontraram no Jamor e de, na sexta-feira, o Moreirense visitar o Sporting de Braga, 'imóvel' no quarto posto.

Se o Vitória pode festejar o apuramento europeu, Nacional (18.º e último, com 25 pontos) e Farense (17.º, com 28) correm o risco de voltar, um ano depois, a cair na II Liga, depois de terem sido os dois primeiros da edição inacabada de 2019/20.

Os insulares deslocam-se no domingo ao reduto do Famalicão, que já assegurou a manutenção, enquanto os algarvios recebem no sábado o Tondela, também já certo na I Liga 2021/22.

Em caso de desaire, os dois conjuntos ficam nas mãos do Rio Ave (15.º, com 31 pontos), que recebe o FC Porto, que quer selar o segundo posto, e do Boavista (16.º, com 30), anfitrião do Portimonense (13.º, com 34), ainda não a salvo da descida.

Na presente edição da I Liga, o 16.º lugar não assegura de imediato a manutenção, obrigando a um 'play-off', a duas mãos, com o terceiro classificado da II Liga, de momento, também com duas rondas por disputar, o Arouca.