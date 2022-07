Santos Silva diz que morte de piloto é "perda enorme"

"Lamento a morte do piloto da aeronave de combate aos incêndios que se despenhou hoje [sexta-feira]. É uma perda enorme. Toda a solidariedade à sua família", destacou o presidente da Assembleia da República, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamentou esta sexta-feira a morte do comandante-piloto de um avião de combate a incêndios, no concelho de Foz Coa, considerando que é "uma perda enorme".

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu esta sexta-feira após a queda da aeronave que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa, distrito da Guarda.

Segundo uma nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado às 19:55 e o "avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais" estava a operar num incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

No briefing da Proteção Civil sobre a situação dos incêndios, pelas 20:30, o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, adiantou que foram enviados para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipas de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de sábado.