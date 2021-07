Tóquio 2020. Governo felicita Jorge Fonseca pelo bronze e incentiva comitiva lusa

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou hoje o judoca Jorge Fonseca pela conquista do bronze na categoria de -100 kg nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e deixou uma "palavra de incentivo" aos atletas lusos que estão no Japão.

Escreveu João Paulo Rebelo numa mensagem publicada na rede social Twitter, acompanhada por quatro fotografias do judoca, que arrecadou o terceiro lugar do pódio na categoria de -100 kg.

Na mesma nota, o governante dirigiu uma "palavra de incentivo e reconhecimento" aos atletas portugueses "pelos resultados alcançados" em Tóquio, deixando "o desejo de que todos realizem os seus sonhos".

O judoca Jorge Fonseca conquistou hoje o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.

