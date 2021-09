"Foi o nosso presidente ativista". Centenas de pessoas despediram-se de Jorge Sampaio

Durante a tarde, centenas de pessoas quiseram prestar homenagem a Jorge Sampaio no Picadeiro Real, em Belém, onde decorre o velório aberto ao público. Mesmo quem não o conhecia pessoalmente, reconhece a marca humana e emotiva deixada pelo antigo Presidente da República.

"O que me traz aqui é o reconhecimento pelo presidente Jorge Sampaio, pela sua atividade, no que se refere sobretudo às políticas de combate à droga e na defesa das pessoas seropositivas, com VIH e tuberculose. Foi o nosso presidente ativista", diz Maria José Campos, enquanto espera do lado de fora do antigo Museu dos Coches, para entrar no velório.

LER MAIS: