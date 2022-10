Dois jogadores portugueses na equipa da jornada da Champions

Os futebolistas portugueses Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, e Diogo Jota, avançado do Liverpool, e o brasileiro Galeno, avançado do campeão nacional, integram a equipa da quarta jornada da Liga dos Campeões, informou hoje a UEFA.

O FC Porto venceu por 3-0 no estádio do Bayer Leverkusen e Diogo Costa foi um dos principais responsáveis pelo sucesso, mantendo o adversário em 'branco' - inclusive defendendo uma grande penalidade de Demirbay, na primeira parte - e efetuando a assistência para o primeiro golo, marcado por Galeno, que ainda sofreu duas grandes penalidades, concretizadas por Taremi.

Diogo Jota entrou apenas ao minuto 73 mas ainda registou três assistências

Diogo Jota entrou apenas aos 73 minutos do jogo entre Liverpool e Rangers, mas isso foi suficiente para efetuar três assistências para Mohamed Salah, que tinha entrado pouco antes, aos 68, na goleada da equipa inglesa na Escócia, por 7-1. O avançado egípcio também está incluído na equipa da quarta ronda da 'Champions', tal como outro colega do Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino, autor dos primeiros tentos dos 'reds' e de uma assistência para o uruguaio Darwin Núñez, ex-jogador do Benfica, 'faturar'.

Completam o 'onze' os defesas Nianzou (Sevilha), Rüdiger (Real Madrid) e Pierre Cornud (Maccabi Haifa, equipa do grupo do Benfica), os médios Goretzka (Bayern Munique) e Omer Atzili (Maccabi Haifa) e o avançado Heung-Min Son (Tottenham, líder do grupo do Sporting), designado melhor jogador da semana.

A equipa da quarta jornada da 'Champions', a mais importante prova europeia de clubes, é composta pelos jogadores mais pontuados esta semana no jogo oficial de 'Fantasy' da Liga dos Campeões da UEFA, informa o organismo no sítio oficial na Internet.