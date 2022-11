A seleção inglesa esteve com trabalhadores migrantes que ajudaram a construir os estádios, no Mundial 2022, no Qatar.

Um grupo de jogadores, incluindo o capitão, Harry Kane, autografaram camisolas do clube e ofereceram bilhetes para o primeiro jogo da equipa no Mundial, que é contra o Irão.

No final, jogaram futebol.

Os encontros estão a ser promovidos pela FIFA.