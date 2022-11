A vida luxuosa e polémica do homem que manda no Qatar

Com uma fortuna de quase 440 mil milhões de euros, a família real do Qatar é a terceira mais rica do mundo, mais abastada até do que a do Reino Unido. Desde 1847 a dinastia dos Al Thani governa o país do golfo Pérsico, do tamanho do distrito de Beja. Mas quem é Tamim bin Hamad al-Thani, o oitavo monarca do Qatar?



Tamim, o Emir improvável

Em 1980, nasce em Doha o segundo filho da segunda mulher de Hamad bin Khalifa Al Thani, o quarto do então Sheik do Qatar. Foi preparado desde criança para assumir os destinos do país, apesar de não ser a escolha mais evidente na linha de sucessão.

Estudou em algumas das melhores escolas do Reino Unido, como a Sherborne School e a Harrow School e aprendeu a falar três línguas: árabe, inglês e francês. Em 1997 formou-se na Royal Military Academy, em Sandhurst. De regresso a Doha, tornou-se Segundo Tenente nas Forças Armadas qataris, chegando em 2009 à posição de Comandante Supremo das Forças Armadas.

Para surpresa de todos, o irmão mais velho, Jassim, abdicou do trono em 2003, abrindo caminho à ascensão de Tamim, que se tornou príncipe herdeiro. Dez anos mais tarde, o pai, com 61 anos, quebrou a tradição de governar até à morte e deixou a liderança do país: Tamim ocupou o seu lugar e passou a ser o oitavo monarca do Qatar, o mais novo de sempre apenas com 33 anos.

A decisão foi comunicada ao país pela televisão estatal Al Jazeera. Na altura, Hamad justificou-se dizendo que tinha "a certeza absoluta de que ele vai estar à altura da responsabilidade" e que "os nossos jovens provaram em anos recentes que são pessoas resolutas, que compreendem o espírito da época e participam nele".

Treze filhos e três casamentos

Manda a tradição qatari que o primeiro casamento do Emir seja com um membro da própria família real. A escolhida foi Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Thani, prima do Emir em segundo grau. Do casamento, celebrado em 2005, resultaram quatro filhos, dois rapazes e duas raparigas.

É Jawaher que exerce funções de primeira dama e é a única que acompanha o marido em viagens de Estado. Licenciou-se no ano passado em Administração de Empresas na Universidade do Qatar e partilha o gosto de Tamim pelo desporto.