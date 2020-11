OE2021. Aprovação ainda não está garantida

Ainda não há acordo para a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 na votação final global da próxima semana.

As negociações do Governo continuam com o PCP, PAN, PEV e deputadas não inscritas. As negociações com o Bloco de Esquerda estão paradas. O Bloco contesta a interferência do Banco de Portugal, enquanto o PCP continua a exigir cedências do Governo.

O governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, decidiu marcar posição com um aviso: todos os apoios do Estado devem ser temporários.

