Interrupções, mudanças de voto e "trapalhadas". Como o Parlamento travou a transferência para o Novo Banco

Depois de vários pedidos de suspensão dos trabalhos e reviravoltas na votação, na Assembleia da República, o PS ficou sozinho e a maioria dos deputados aprovou uma proposta que impede a transferência de 476 milhões de euros para o Novo Banco.

Da surpresa de André Ventura ao voto de Joacine Katar Moreira, passando ainda pelos votos contra do PSD Madeira, o Parlamento teve uma manhã alucinante.

PS avisa que anulação da transferência para o Novo Banco é bomba atómica

A proposta foi do Bloco de Esquerda e teve o apoio do PSD, do PCP, dos Verdes e do Chega, e a abstenção do PAN, formando a chamada coligação negativa que permitiu derrota do PS.

Os socialistas avisam que este desfecho é uma bomba atómica na confiança do sistema financeiro.

“TUDO FAREMOS PARA AQUELES QUE QUISERAM BRINCAR COM O FOGO NÃO QUEIMEM O PAÍS”

Na sequência desta votação, o primeiro-ministro agradeceu aos partidos que viabilizaram o Orçamento do Estado e deixou uma mensagem ao Bloco de Esquerda e ao PSD: diz que fará de “tudo para que os que quiseram brincar com o fogo não queimem o país”, lamentando a aprovação de uma medida que considera ameaçar a credibilidade nacional.