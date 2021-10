OE 2022: salário médio da função pública será superior a 2,5%

O aumento do salário médio dos funcionários públicos será superior a 2,5% em 2022, confirma o Ministério das Finanças. João Leão explica que esse valor é superior aos 0,9% anunciados por via de outras medidas inscritas na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

Em 2020 quebrou-se o ciclo e foi o único dos últimos 12 anos em que houve aumentos para todos os trabalhadores da Administração Pública de 0,3% em linha com a inflação.

O aumento de 0,9%, previsto no documento entregue na segunda-feira, no Parlamento, representa um esforço orçamental anual permamente de cerca de 225 milhões de euros.

