OE 2022: Bloco e PCP ameaçam com voto contra mas não fecham a porta às negociações

O PCP e o Bloco de Esquerda ameaçam votar contra o Orçamento do Estado (OE). Os partidos exigem mais para poderem viabilizar o documento. O ministro das Finanças afirma que não vê razões para que o Orçamento seja chumbado.

A negociação até à última e a disponibilidade de alterar o OE tem sido uma constante nos últimos anos. Mas, este ano, é a primeira vez que o Bloco de Esquerda e o PCP anunciam logo o sentido de voto contra a proposta do Governo.

Na última semana têm vindo a deixar avisos e a elevar o nível de exigência. Sabem que o Governo tem margem para esticar mais um pouco, mas João Leão, ministro das Finanças, insiste que este é para o ser um Orçamento “de contas certas”.

Apesar do anúncio, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP se colocam fora das negociações. Na semana passada, após as reuniões com os partidos, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares dizia que as negociações são até ao fim.

A primeira meta de votação é no dia 27 de outubro. Depois, seguem 15 dias na especialidade, em que cada ponto do documento será votado pelos partidos.