Sindicatos da Função Pública ainda acreditam em aumentos superiores a 0,9%

Além da negociação que acontece à esquerda, o Governo continua também em reuniões com os sindicatos da função pública. Para esta quarta-feira à tarde está marcada uma nova ronda negocial, pedida pela Frente Comum, pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e pela FESAP.

As três estruturas sindicais estão instisfeitas com o aumento de 0,9%, previsto na proposta de Orçamento do Estado. A Frente Comum, afeta à CGTP, até já marcou uma greve nacional para 12 de novembro.

O relatório que acompanha a proposta de OE2022, entregue há uma semana pelo Governo no Parlamento, prevê aumentos salariais de 0,9% para a generalidade dos funcionários públicos no próximo ano, o que, segundo o executivo, representa um esforço orçamental anual permanente de cerca de 225 milhões de euros.

